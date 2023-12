Luftverkehrsbranche warnt vor höherer Ticketsteuer

Berlin: Die Luftverkehrsbranche sieht die Pläne der Bundesregierung für eine höhere Ticketsteuer kritisch. Schon heute sei die Belastung des Luftverkehrs mit Steuern und Abgaben hierzulande im europäischen Vergleich am höchsten, beklagte eine Sprecherin des Bundesverbandes gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Erhöhungen würden nach ihren Worten unter anderem dazu führen, dass der Luftverkehr auf andere Drehkreuze verlagert werde. Damit könnte sich auch die Verkehrsanbindung wichtiger Wirtschaftsregionen in Deutschland verschlechtern. - Wegen der Haushaltskrise hatte die Bundesregierung angekündigt, die Ticketsteuer auf Passagierflüge anzuheben - in welchem Ausmaß, ist bisher nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 05:00 Uhr