Luftverkehrsbranche fordert Belastungsmoratorium

Berlin: Die deutsche Luftverkehrsbranche warnt vor einer weiteren Gebührenerhöhung beim Fliegen. Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, von Randow, sagte der "Welt am Sonntag", die Kosten seien bereits jetzt viel zu hoch. Nach seinen Worten führt das dazu, dass Deutschland im europäischen Vergleich zurückbleibt. Die staatlichen Abgaben für ein typisches Mittelstreckenflugzeug sind demnach hierzulande etwa drei- bis viermal so hoch wie in Paris oder Madrid. Von Randow forderte ein Belastungsmoratorium: Es gebe immer noch wesentlich weniger Direktflüge zu Zielen im europäischen Ausland als vor der Pandemie. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums erklärte, man prüfe derzeit Maßnahmen, um die Flugsicherungsgebühren zu senken.

