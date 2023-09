Luftverkehrs-Branche klagt über hohe Abgaben in Deutschland

Berlin: Die Fluglinien klagen über zu hohe Kosten in Deutschland. Der Standort Deutschland bleibe zurück, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Luftfahrtindustrie, von Randow, der "Welt am Sonntag". Die Branche erhole sich in Deutschland schlechter als in anderen Ländern Europas. So gebe es wesentlich weniger Direktflüge ins europäische Ausland als vor Corona. Die staatlichen Abgaben liegen nach den Worten des Verbandssprechers drei- bis viermal so hoch wie in anderen EU-Staaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 03:00 Uhr