Lufthansa will von morgen an Deutsche aus Israel ausfliegen

Berlin: Die Lufthansa will morgen und übermorgen etwa 2.000 Menschen aus Israel nach Deutschland bringen. Geplant sind jeweils vier Sonderflüge für deutsche Staatsangehörige. Laut Auswärtigem Amt stehen derzeit 5.000 Menschen auf der Krisenliste der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Es sei aber unklar, ob alle sich ausfliegen lassen wollen. Im Bundestag berichtete Außenministerin Baerbock, bisher seien 17 Schulklassen aus Israel zurückgekehrt. Verteidigungsminister Pistorius teilte mit, auch die Bundeswehr stehe für etwaige Evakuierungen bereit. Bundestagspräsidentin Bas verurteilte die Angriffe der Hamas auf Israel. Sie sprach wörtlich von "beispiellosem Terror". Bundeskanzler Scholz will sich morgen in einer Regierungserklärung äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 20:00 Uhr