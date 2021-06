Lufthansa will Staatshilfe noch vor der Wahl zurückzahlen

Nachrichtenarchiv - 18.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Lufthansa will die milliardenschwere Finanzhilfe des Staates in der Corona-Krise womöglich noch vor der Bundestagswahl im September zurückerstatten. Das sagte Vorstandschef Spohr bei der nationalen Luftfahrtkonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel. Wörtlich erklärte der Lufthansa-Chef: "Wir waren eines der ersten Unternehmen, was von der Bundesregierung gerettet wurde. Wir wollen auch eines der ersten Unternehmen sein, das die Rettungsmittel zurückzahlt." Die Lufthansa schuldet dem Steuerzahler derzeit rund eine Milliarde Euro. Nach dem drastischen Einbruch durch die Pandemie verzeichneten die Airlines zuletzt wieder steigende Passagierzahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 12:00 Uhr