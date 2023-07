Meldungsarchiv - 31.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Frankfurt am Main: Lufthansa will von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" Schadenersatz wegen Flughafen-Blockaden verlangen. Dabei geht es um Aktionen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Eine Summe nannte der Konzern nicht. Erwartet wird aber eine Forderung in Millionenhöhe. Mitglieder der Letzten Generation hatten sich Anfang Juli und im vergangenen November auf Rollbahnen der Airports festgeklebt.

31.07.2023 18:15 Uhr