Lufthansa will keine Flüge mehr wegen des Warnstreiks streichen

Frankfurt am Main: Die Lufthansa will keine Flüge mehr wegen des heutigen Warnstreiks streichen. Laut einer Unternehmenssprecherin soll die erste Flugwelle am Morgen wie geplant starten. Der Streik soll eigentlich bis 6 Uhr früh dauern. Gestern waren 93 Prozent der Lufthansa-Flüge ausgefallen. Dazu kommen noch Absagen von Flügen von Partner-Airlines, die auf Dienstleistungen der Lufthansa angewiesen sind. Rund 134.000 Passagiere waren betroffen und mussten ihre Reisepläne ändern. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 3. August soll es keine weiteren Streiks geben. Die Gewerkschaft Verdi verlangt 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro.

