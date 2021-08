Lufthansa will Impfpflicht für Flug-Personal

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa will eine Corona-Impfpflicht für Flugpersonal. Eine Sprecherin kündigte entsprechende Verhandlungen mit den Personalvertretern an. Zur Begründung sagte sie, ohne geimpfte Besatzung sei ein internationaler Flugbetrieb nicht mehr darstellbar. Demnach soll das aber nicht für das Bodenpersonal gelten. Und auch eine Impfpflicht für Fluggäste sei ausgeschlossen. Die Lufthansa-Tochter Swiss führt die Corona-Impfpflicht für Flugpersonal Mitte November ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 19:00 Uhr