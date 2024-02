Lufthansa will bei Verdi-Streik bis zu 20 Prozent der Flüge anbieten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa will während des geplanten Warnstreiks übermorgen 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Flugplans aufrechterhalten. Die Airline rechnet damit, bis zu 200 der etwa 1.000 Verbindungen anbieten zu können. Konkret sollen Flüge von und nach München und Frankfurt stattfinden - interkontinentale wie europäische Verbindungen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch das Bodenpersonal der Airline zum Warnstreik aufgerufen, auch an den Standorten Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Der Ausstand soll 27 Stunden dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 17:00 Uhr