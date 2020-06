Lufthansa verliert Platz im Börsenindex Dax

Minneapolis trauert um George Floyd

Minneapolis: Mit einer Trauerfeier ist an den bei einem Polizeieinsatz in der US-Großstadt getöteten Afroamerikaner George Floyd erinnert worden. An der Zeremonie nahmen Angehörige, Freunde, Politiker und der Bürgerrechtler Jesse Jackson teil. Floyd war vergangene Woche bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota ums Leben gekommen. Der Tod des 46jährigen löste eine breite Protestwelle in den USA aus. Dem hauptbeschuldigten Polizisten wird Mord in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.06.2020 21:45 Uhr