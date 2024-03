Lufthansa und Verdi streben Schlichtungsverfahren in Tarifkonflikt an

Frankfurt am Main: Der Tarifstreit der Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi über mehr Geld für das Bodenpersonal steuert auf eine Schlichtung zu. Wie die Airline am Abend mitteilte, wollen beide Parteien so schnell wie möglich mit dem Schlichtungsverfahren beginnen. Währenddessen soll eine Friedenspflicht gelten. In der letzten Verhandlungsrunde habe man sich noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals einigen können, hieß es von Lufthansa. Personalvorstand Niggemann erklärte, Lufthansa und Verdi seien einer Lösung zwar nähergekommen, für einen Abschluss habe es aber nicht gereicht. Nun wolle man mit Hilfe einer Schlichtung die offenen Punkte klären, um dann eine Einigung zu erzielen, so Niggemann weiter. Weitere Streiks des Bodenpersonals sind damit vorerst vom Tisch. Allerdings hat Verdi das Sicherheitspersonal für morgen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen - etwa in Dresden, Hannover und Leipzig. Ungeklärt ist auch noch der Tarifstreit zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft Ufo, die Flugbegleiter und -begleiterinnen vertritt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 21:00 Uhr