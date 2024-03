Lufthansa und Verdi starten Schlichtungsverfahren

Frankfurt am Main: Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi beginnt heute das Schlichtungsverfahren. Es soll spätestens am Donnerstag enden. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder unter anderem 12,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Unter anderem Bundesbank-Präsident Nagel mahnt eine zügige Lösung an. Der Funke-Mediengruppe sagte er, je länger die Streiks bei Lufthansa und Bahn anhielten, desto größer werde der volkswirtschaftliche Schaden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 05:00 Uhr