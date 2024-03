Lufthansa und Verdi geben Tariflösung für Bodenpersonal bekannt

Frankfurt am Main: Nach der Einigung auf einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal der Lufthansa sollen heute Details bekanntgegeben werden. Das haben die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Am Abend hatten sie sich auf Grundzüge eines Tarifvertrages geeinigt, die nun noch von den zuständigen Gremien gebilligt werden müssen. Damit müssen Flugreisende über die Osterferien nicht mit Streiks des Bodenpersonals rechnen. Die Einigung war in einer Schlichtung erzielt worden, die Thüringens Ministerpräsident Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, moderiert hatten. Die Konflikte um die Tarife für die Flugbegleiter der Lufthansa und für die Beschäftigten der privaten Luftsicherheitsdienstleister an den Flughäfen dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 06:00 Uhr