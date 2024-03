Lufthansa und Verdi benennen Schlichter in Tarifkonflikt

Berlin: Im Tarifstreit über mehr Geld für das Bodenpersonal haben die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi ihre Schlichter benannt. Für die Fluggesellschaft soll der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, in die Verhandlungen gehen. Verdi nominierte den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow. Der Prozess soll nach Angaben beider Seiten spätestens am Gründonnerstag enden. In Berlin wird derweil weiter über eine mögliche Einschränkung des Streikrechts diskutiert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, von einem einseitigen Eingriff in die Tarifautonomie. Streiks seien das einzige Mittel, was Arbeitnehmer hätten, um Druck auf Arbeitgeber auszuüben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 09:00 Uhr