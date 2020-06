Lufthansa und Gewerkschaft Ufo einigen sich auf Sparpaket

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat sich mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo auf Sparmaßnahmen in der Corona-Krise geeinigt. Das erklärten beide Seiten in der Nacht. Es gehe um Einsparungen von mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Lufthansa teilte mit, die Mitarbeiter bekämen weniger Flugstunden bei entsprechend weniger Lohn. Außerdem gebe es vorerst keine Tariferhöhung. Auch die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge würden reduziert. Das Sparprogramm gilt nach Angaben der Gewerkschaft bis Ende 2023 und umfasst einen vierjährigen Kündigungsschutz. Die Ufo-Mitglieder müssen den Vereinbarungen noch zustimmen. Betroffen sind 22.000 Kabinenmitarbeiter. - Am Mittag beginnt die außerordentliche Hauptversammlung der Lufthansa. Dabei sollen die Aktionäre über den staatlichen Zuschuss in Höhe von neun Milliarden Euro abstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 07:00 Uhr