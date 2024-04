Lufthansa und Flugbegleitergewerkschaft UFO einigen sich im Tarifstreit

Frankfurt am Main: Flugreisende müssen für den Sommer mit keinen größeren Streiks in Deutschland mehr rechnen. Auch der letzte noch laufende Tarifstreit in der Branche ist gelöst. Die Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO haben sich darauf geeinigt, dass die rund 19.000 Mitarbeiter in drei Stufen insgesamt 16,5 Prozent mehr Geld bekommen. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Außerdem steigen Zulagen und Weihnachtsgeld. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten. Nach den Tarifabschlüssen für die Lufthansa-Bodenbeschäftigten und das Sicherheitspersonal an Flughäfen mit der Gewerkschaft Verdi ist damit auch von dieser Seite kein Arbeitskampf mehr zu erwarten. Die Einigung betrifft allerdings nicht die Beschäftigten in den Flugzeugen der Lufthansa-Töchter Cityline und Discover. Hier steuern die Verhandlungen laut Ufo aber ebenfalls auf eine Einigung zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 11:00 Uhr