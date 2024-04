Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO einigen sich in Tarifstreit

Frankfurt: Die Lufthansa und die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO haben sich in ihrem Tarifstreit geeinigt. Laut Gewerkschaft UFO gibt es einen neuen Tarifvertrag für die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Demnach soll das Kabinenpersonal in drei Schritten insgesamt 16,5 Prozent mehr Geld bekommen. Zudem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von einmalig 3000 Euro und höhere Zulagen sowie mehr Weihnachtsgeld. Die Gehaltssteigerung liegt damit über der ursprünglichen Forderung der Gewerkschaft von 15 Prozent. Dafür hat der Tarifvertrag eine längere Laufzeit von 36 Monaten. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es, die Einigung führe zu Planungssicherheit für die Beschäftigten und die Lufthansa. Nun sollen die UFO-Mitglieder noch final über die Annahme des Tarifvertrags entscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 09:15 Uhr