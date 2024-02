Lufthansa übt scharfe Kritik an Verdi-Streik am Mittwoch

Frankfurt am Main: Die Lufthansa kritisiert den für Mittwoch angekündigten Streik beim Bodenpersonal deutlich. Das Unternehmen erklärte, Länge und Ausmaß seien völlig unverständlich. Mehr als 100.000 Passagiere seien betroffen. Die Gewerkschaft Verdi warf der Lufthansa dagegen vor, sie habe in den Verhandlungen über 12,5 Prozent mehr Lohn und eine Aufwertung des Schichtdienstes bisher ein - Zitat - "völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt. Deshalb ist für übermorgen das Bodenpersonal an den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Allein in München dürfte ein Großteil der 400 geplanten Starts und Landungen ausfallen. Bei der Lufthansa-Tochter Discover müssen Passagiere heute den zweiten Tag hintereinander mit Beeinträchtigungen rechnen. Dort streiken die Piloten für einen Tarifvertrag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 10:00 Uhr