Lufthansa-Techniker treten in den Warnstreik

Berlin: Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa sind in der Früh Technik-Mitarbeiter in einen dreitägigen Ausstand getreten. Von dem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, soll die Passagierabfertigung aber nicht betroffen sein. Flugausfälle, so Verdi, seien keine zu erwarten. Die Gewerkschaft hat das letzte Angebot von Lufthansa als unzureichend abgelehnt. Die nächsten Verhandlungen sind für den 13. und 14. März geplant

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 09:15 Uhr