Lufthansa streicht schon am Sonntag alle Flüge in München

München: Die Lufthansa streicht wegen der angekündigten Warnstreiks bereits am Sonntag alle Flüge am Münchner Flughafen. Nur humanitäre Flüge würden durchgeführt, teilte die Airline mit. Das gelte auch für Montag. Nach Angaben der Flughafengesellschaft wird der Betrieb an beiden Tagen weitgehend stillstehen. Betroffen seien knapp 1.500 Flüge und 200.000 Passagiere. Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für Montag zum bundesweiten Arbeitskampf im Verkehrsbereich aufgerufen. Die Deutsche Bahn hat den gesamten Fernverkehr eingestellt. Auch Busse und Bahnen im Nahverkehr sind betroffen, außerdem Häfen, Wasserwege und Autobahnen. Die Arbeitgeber warfen den Gewerkschaften vor, im Tarifstreit zu überziehen. Die EVG weist das zurück. Ihr Vorsitzender Burkert sagte im Deutschlandfunk, man habe keine andere Wahl. Das Geld reiche vielen Beschäftigten im Verkehrsbereich hinten und vorne nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 10:00 Uhr