Lufthansa streicht morgen fast alle Flüge in München und Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 26.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa streicht für morgen wegen des Verdi-Warnstreiks nahezu das komplette Flugprogramm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Passagiere ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort "nur wenige oder gar keine" Serviceschalter geöffnet sein werden, so die Lufthansa. Die Gewerkschaft hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2022 12:00 Uhr