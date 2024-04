Lufthansa streicht Iran-Flüge wegen kritischer Sicherheitslage

Berlin: Die Lufthansa streicht wegen der angespannten Sicherheitslage weitere Flüge in den Iran. Wie das Unternehmen mitteilte, werden alle Verbindungen von und nach Teheran bis einschließlich Donnerstag kommender Woche ausgesetzt. Darüber hinaus will die Lufthansa auch den iranischen Luftraum meiden. Die Sicherheit von Fluggästen und Crews habe stets Vorrang, so der Konzern, dabei verlasse man sich nicht allein auf staatliche Einschätzungen. Wegen des Nahost-Konflikts und der Spannungen in der Region ist die Verbindung von Frankfurt nach Iran schon seit vergangenem Samstag eingestellt. Hintergrund sind die jüngsten Drohungen des Iran gegen Israel.

