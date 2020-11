Lufthansa startet Probelauf mit Corona-Schnelltests

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Lufthansa hat einen ersten Probelauf gestartet, Passagiere vor Flugantritt auf das Corona-Virus zu testen. Bei einem Flug von München nach Hamburg heute Morgen durften nur Reisende mit negativem Corona-Test an Bord. Die Lufthansa bietet ihren Kunden nach Voranmeldung einen kostenlosen Antigen-Schnelltest direkt vor dem Abflug an. Alternativ können Reisende einen negativen Befund mitbringen, der allerdings nicht älter als 48 Stunden sein darf. In den kommenden Wochen plant die Lufthansa täglich Flüge mit dem Zusatzangebot.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 10:45 Uhr