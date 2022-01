Lufthansa setzt Flüge nach Kasachstan aus

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Angesichts der schweren Unruhen in Kasachstan hat die Lufthansa Flüge nach Almaty gestrichen. Wie der Konzern mitgeteilt hat, wird es bis auf weiteres keine regulären Flüge in die Millionenstadt mehr geben. In Kasachstan sind die Proteste gegen hohe Energiepreise eskaliert. Gestern hatten Demonstranten zeitweise auch den Flughafen in Almaty besetzt. Kasachstan erlebt derzeit die schwersten Straßenproteste seit seiner Unabhängigkeit vor drei Jahrzehnten. Es hat offenbar bereits einige Tote gegeben - unabhängige Berichte dazu gibt es jedoch nicht.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 06.01.2022 16:00 Uhr