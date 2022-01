Lufthansa setzt Flüge nach Kasachstan aus

Generalsekretär will Profil der FDP schärfen

Stuttgart: Die FDP hat ihr traditionelles Dreikönigstreffen begonnen, bei dem sie in jedem Jahr wichtige parteipolitische Ziele absteckt. Zum Auftakt der Veranstaltung hat der designierte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betont, er wolle das Profil der FDP als Partei der Mitte schärfen. Die Partei solle - wörtlich - "noch attraktiver" werden. Vor allem betonte er die Rolle der Partei in der neuen Regierung. Diplomatie sei nötig, so Djir-Sarai, denn die FDP sei Teil einer Koalition, die Parteien seien aber nicht fusioniert. Die FDP sei weder mit Grünen und SPD in einem Lager, noch mit CDU und CSU. Die FDP stand in der Vergangenheit immer wieder dafür in der Kritik, eine - Zitat - "Fähnchen im Wind-Partei" zu sein. Kritker aus Union und AfD werfen ihr das auch jetzt wieder vor. Im Wahlkampf hatte die Partei nämlich noch ihre Nähe zur Union betont.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 13:00 Uhr