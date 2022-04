Lufthansa rechnet mit Flug-Ausfällen auch im Sommer

Frankfurt am Main: Lufthansa-Chef Spohr hat vor weiteren Flugausfällen im Frühjahr und im Sommer gewarnt. Als Grund nannte er den Personalmangel an den Flughäfen. Schon an diesem Wochenende werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, sagte Spohr der Zeitung "Schweiz am Wochenende". An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Corona-Krise Stellen abgebaut und jetzt nicht wieder vollständig besetzt werden können. So will etwa der Betreiber des Frankfurter Flughafens in diesem Jahr 1.000 neue Mitarbeiter einstellen, hat davon aber erst rund 300 gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2022 22:00 Uhr