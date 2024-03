Lufthansa reagiert mit Unverständnis auf UFO-Streikankündigung

Frankfurt am Main: Mit Unverständnis hat die Lufthansa auf die angekündigten Streiks der Gewerkschaft UFO reagiert. Die Tarif-Auseinandersetzung werde auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen, erklärte Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann. Der Verhandlungsführer von UFO, Harry Jäger, beklagte, die Lufthansa hätte sich in den Verhandlungen nicht bewegt, deshalb müsse jetzt ein Zeichen gesetzt werden. Man arbeite aber mit langen Ankündigungsfristen. Bestreikt werden übermorgen alle Abflüge von Frankfurt am Main und am Mittwoch alle von München. Laut Lufthansa sind etwa hunderttausend Fluggäste betroffen. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Erst gestern früh ist ein Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals zu Ende gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 06:00 Uhr