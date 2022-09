Lufthansa-Piloten wollen Arbeitskampf fortsetzen

Königin Elizabeth II. empfängt Liz Truss und Boris Johnson auf Schloss Balmoral

London: In Großbritannien soll die neue Chefin der Konservativen Partei, Liz Truss, heute Boris Johnson an der Spitze der Regierung ablösen. Beide Politiker reisen dazu nach Schottland, wo Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. den Rücktritt des bisherigen Premierministers Johnson annehmen und anschließend Truss mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen soll. Es ist unüblich, dass die Queen Politiker auf Schloss Balmoral statt in London empfängt. Grund sind laut dem Buckingham-Palast "Mobilitätsprobleme" der Königin. Am Mittag will Truss nach London zurückkehren und sich von der Downing Street aus an die Briten wenden. Sie hatte die parteiinterne Abstimmung der britischen Konservativen gegen den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2022 06:00 Uhr