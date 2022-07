Lufthansa-Piloten stimmen für Streikmöglichkeit

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, da und dort kann es etwas regnen. Höchsttemperaturen zwischen 24 Grad in den Mittelgebirgen und 29 Grad am Untermain. In der kommenden Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen kann es neben Sonne und Wolken auch Schauer und Gewitter geben, am Dienstag trocken und am Mittwoch nahezu ungetrübter Sonnenschein. Höchstwerte zunächst 22 bis 30, am Mittwoch 30 bis 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2022 12:00 Uhr