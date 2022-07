Lufthansa-Piloten steuern auf Streik zu

Nachrichtenarchiv - 31.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Mitten in der Hochsaison könnte es bei der Lufthansa zu einem Streik der Piloten kommen. In einer Urabstimmung, die von der Gewerkschaft Cockpit abgehalten wurde, haben 97,6 Prozent der Lufthansa-Piloten und 99,3 Prozen der Cargo-Piloten für einen möglichen Arbeitskampf gestimmt. Ein konkreter Antrag auf Streik ist nach Angaben der Gewerkschaft aber noch nicht gestellt worden. Man sei weiter gesprächsbereit, hieß es. Eine Sprecherin der Lufthansa erklärte, das Unternehmen respektiere das Ergebnis der Abstimmung. Der Konzern setze weiter auf eine konstruktive Lösung am Verhandlungstisch. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Ziel der Lufthansa ist es, Personalkosten zu begrenzen. Man könne sonst im Wettbewerb mit Billigfliegern nicht mithalten, so der Konzern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2022 21:00 Uhr