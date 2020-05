Lufthansa nimmt EU-Auflagen für Rettungspaket an

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bei den Verhandlungen über ein staatliches Rettungspaket für die Lufthansa gibt es eine Einigung: Wie die Fluggesellschaft am späten Abend mitteilte, akzeptiert der Vorstand die wettbewerbsrechtlichen Auflagen der EU-Kommission. Demnach wird die Lufthansa an den Flughäfen Frankfurt und München auf jeweils vier Maschinen mit bis zu 24 Start- und Landerechten verzichten. Im Kern geht es darum, dass anderen Fluggesellschaften keine Nachteile entstehen. Lufthansa und Bundesregierung hatten sich angesichts der wirtschaftlich dramatischen Lage der Airline auf ein neun Milliarden Euro schweres Stützungsprogramm geeinigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 01:00 Uhr