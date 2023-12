Lufthansa muss Zahl geplanter Flüge auch im kommenden Jahr reduzieren

Frankfurt: Der Lufthansa-Konzern wird auch im kommenden Jahr seinen ursprünglichen Flugplan ausdünnen. Als Grund nannte Konzernchef Spohr Engpässe bei Personal und Flugzeugen. Zu Lieferschwierigkeiten der Hersteller kämen ungeplante Überholungen an einigen Airbus-Triebwerken. Die Lufthansa hatte zuletzt angekündigt, im kommenden Jahr fast so viele Flüge anzubieten wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Daraus wird aber nichts. Spohr sagte der "Süddeutschen Zeitung" außerdem, nach dem Drehkreuz Frankfurt habe zuletzt auch München bei der Pünktlichkeit nachgelassen. Hier sei der Mangel an Arbeitskräften besonders spürbar, so der Lufthansa-Chef weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 21:45 Uhr