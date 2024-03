Lufthansa muss wegen Streiks der Flugbegleiter voraussichtlich 1.000 Flüge streichen

Frankfurt am Main: Die Lufthansa rechnet damit, dass morgen und übermorgen insgesamt tausend ihrer geplanten Flüge ausfallen. Grund ist der Streik der Flugbegleiter. Er wird nach Unternehmensangaben morgen 600 Abflüge von Frankfurt betreffen und am Mittwoch 400 Starts von München. Der Streik beginnt morgen früh um 4 Uhr und dauert bis Mittwoch Abend, 23 Uhr. - Für die Lufthansa ist der Streik der Flugbegleiter nur eine von mehreren Tarifauseinandersetzungen. In der vergangenen Woche hatte bereits das Bodenpersonal die Arbeit niedergelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 20:00 Uhr