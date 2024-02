Lufthansa kritisiert neuen Warnstreik von Verdi

Berlin: Die Lufthansa hat den neuen Warnstreik des Bodenpersonals als unverhältnismäßig kritisiert. Der Ausstand wird nach Angaben des Unternehmens mehr als 100.000 Fluggäste treffen. Ein Sonderflugplan ist in Arbeit. Der Streik soll laut der Gewerkschaft Verdi morgen früh beginnen und bis Mittwochmorgen dauern. Betroffen sind neben den Drehkreuzen München und Frankfurt auch die Flughäfen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Nach Angaben der Lufthansa falllen hunderte Flüge aus, mehr als 100.000 Reisende sind betroffen. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. Die Tarifverhandlungen sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Bei der Lufthansa-Tochter Discover läuft gerade ein dreitägiger Pilotenstreik, der in der Nacht endet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 10:00 Uhr