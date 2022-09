Lufthansa kann heute planmäßig fliegen

UN-Generalsekretär Guterres fordert Sicherheitszone um AKW Saporischschja

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat Russland und die Ukraine aufgefordert, eine Sicherheitszone rund um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja einzurichten. Vor dem UN-Sicherheitsrat in New York sagte Guterres, beide Seiten müssten sich in einem ersten Schritt verpflichten, keine militärischen Aktivitäten mehr in der Nähe des AKW zu unternehmen. Das hatte zuvor auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA verlangt. In einem Bericht der Behörde hieß es, die Atomanlage dürfe nicht weiter beschädigt und das Personal müsse geschützt werden. IAEA-Chef Grossi bekräftigte vor dem UN-Sicherheitsrat seine Warnung vor einem atomaren Unfall. Wörtlich sagte er: "Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren."

