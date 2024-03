Lufthansa-Kabinenpersonal streikt in München

München: Der erste Wellenstreik der Bahn ist offiziell beendet - stattdessen kommt es heute an den Flughäfen zu weiteren Ausfällen. Seit 4 Uhr in der Früh haben die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in München ihre Arbeit niederlegt. Dort werden nach Angaben des Unternehmens insgesamt 400 Flüge gestrichen - etwa 50 000 Fluggäste wird das treffen. Allerdings will Lufthansa trotzdem zwölf Maschinen nach Frankfurt schicken, damit Münchner Passagiere zumindest von dort ihre Reise starten können. Parallel läuft außerdem der Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal, auch der ist noch nicht gelöst. Die Verhandlungen mit Verdi gehen heute in eine neue Runde.

