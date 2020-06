Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat allein in Deutschland 11.000 Stellen zu viel. Das hat die Fluglinie am Abend selbst mitgeteilt. Personalvorstand Niggemann erklärte, aus den Annahmen über den Geschäftsverlauf der kommenden drei Jahre gehe hervor, dass die Lufthansa perspektivisch keine Beschäftigung für jeden siebten Piloten und jeden sechsten Flugbegleiter hat. Den weltweiten Überhang an Personal hatte der Konzern bereits vergangene Woche auf 22.000 Vollzeitstellen beziffert. Niggemann verwies auf die größte Krise der Luftfahrtgeschichte. Dafür seien schmerzhafte Restrukturierungen unumgänglich, die man möglichst sozialverträglich umsetzen wolle. Die Corona-Pandemie hatte den Betrieb der Lufthansa nahezu zum Erliegen gebracht. Über das ausgehandelte staatliche Rettungspaket sollen die Aktionäre am 25. Juni abstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 22:00 Uhr