Lufthansa hält Stellenabbau auch in Deutschland für realistisch

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lufthansa schließt einen Stellenabbau auch für Deutschland nicht mehr aus. Grund seien die stockenden Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite und die Entwicklungen im weltweiten Luftverkehr, teilte der Konzern bei der Vorlage seiner Quartalszahlen heute mit. Unter dem Strich stand ein Minus von rund 1,5 Milliarden Euro. Weltweit will das Unternehmen rund 22.000 Vollzeitstellen abbauen. Bisher sei 8.300 Mitarbeitern gekündigt worden, fast ausschließlich im Ausland. In den kommenden Wochen soll über die endgültige Stilllegung einzelner Flugzeugtypen und Teilflotten entschieden werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 11:00 Uhr