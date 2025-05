Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel Aviv aus

Tel Aviv: Die Lufthansa und weitere ausländische Airlines fliegen vorerst nicht mehr den Flughafen Ben Gurion in Israel an. Grund sind andauernde Raketenangriffe der jemenitischen Huthi-Miliz. Heute war erstmals ein Geschoss in der Nähe des Airports bei Tel Aviv eingeschlagen. Dabei wurden acht Menschen leicht verletzt, Passagiere gerieten in Panik. Der Flugverkehr wurde kurzzeitig eingestellt. Die Huthis bekräftigten ihre Drohung, dass der Flughafen nicht mehr sicher sei. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigte einen harten Gegenschlag an. Die Airlines der Lufthansa-Gruppe sagte alle Verbindungen bis einschließlich Dienstag ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 19:00 Uhr