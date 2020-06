Lufthansa fliegt in Zukunft mit staatlicher Beteiligung

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt/Main: Die Lufthansa kann mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Die Aktionäre des Konzerns haben am frühen Abend einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit einer Mehrheit von 98 Prozent zugestimmt. Das damit verbundene Hilfspaket über neun Milliarden Euro kann damit umgesetzt werden. Vorstandschef Spohr dankte der Bundesregierung und erkärte, die Lufthanseaten seien sich ihrer Verantwortung bewusst, die neun Milliarden so schnell wie möglich an die Steuerzahler zurückzuzahlen. Wirtschaftsminister Altmaier sagte vor wenigen Minuten, er sei froh und erleichtert, dass nun klar sei, dass die Lufthansa eine Perspektive habe, die schwerste Herausforderung ihrer Geschichte zu überstehen. Das sei eine gute Nachricht für über 100.000 Beschäftigte, das Unternehmen und auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er betonte, der Bund werde sich nicht ins operative Geschäft einmischen und die staatliche Beteiligung werde nicht länger bestehen als notwendig. Er betonte, die Interessen der Steuerzahler würden gewahrt, auch durch Einschnitte bei der Vergütung der Manager; außerdem würden keine Dividenden ausgeschüttet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 20:00 Uhr