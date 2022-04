Lufthansa erwartet weitere Flugausfälle im Sommer

Frankfurt am Main: Lufthansa-Chef Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flug-Ausfällen im Frühjahr und im Sommer. Spohr sagte in einem interview, dass schon an diesem Wochenende, an dem in vielen Bundesländern die Osterferien starten, die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müsse. Auf die Frage, ob auch im Frühling und Sommer Flug-Streichungen drohten, antwortete er "Leider ja", er mache sich deswegen große Sorgen. Wegen der steigenden Kerosinpreise kündigte Spohr auch höhere Preise für Flugtickets an. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gebe es bei Privatreisen aber starke Aufholeffekte; teilweise über dem Niveau von 2019, sagte Spohr. Bei Geschäftsreisen bleibe er skeptischer.

