Lufthansa-Chef Spohr warnt vor zu großer Einflussnahme durch den Staat

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Lufhansa-Chef Spohr hat vor einem zu großen Staatseinfluss in Folge möglicher Hilfskredite gewarnt. Er sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", das Unternehmen habe die drei besten Jahre seiner Konzerngeschichte hinter sich. Wenn es auch künftig erfolgreich sein soll, dann müsse es auch weiterhin sein Schicksal unternehmerisch gestalten können. Die wegen der Corona-Krise angeschlagene Fluggesellschaft verhandelt derzeit unter anderem mit der Bundesregierung über mögliche Unterstützung. Im Raum steht, dass sich der Bund mit einer Milliardensumme am Konzern beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 15:00 Uhr