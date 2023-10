Lufthansa bringt mehr als 800 Staatsangehörige zurück nach Deutschland

Berlin: Die Lufthansa hat mit Sonderflügen mehr als 800 deutsche Staatsangehörige aus Israel zurück nach Deutschland geflogen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden vier Maschinen eingesetzt. Zwei flogen nach Frankfurt am Main, zwei nach München. Gestern waren 950 Personen evakuiert worden. Wie die Lufthansa mitteilte, sind zunächst keine weiteren Flüge geplant. Verwiesen wird auf die ungewisse Sicherheitslage und die Planungsunsicherheit in Tel Aviv. Die Fluggesellschaft Condor wird am Sonntag von Jordanien aus zwei Verbindungen anbieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 23:00 Uhr