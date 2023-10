Lufthansa bringt Deutsche mit Sonderflügen aus Israel nach Hause

Berlin: Die Lufthansa wird morgen und übermorgen mit Sonderflügen in Israel gestrandete deutsche Staatsangehörige nach Hause holen. Das Auswärtige Amt hat die Fluggesellschaft darum gebeten. Eigentlich hatte die Lufthansa ihre Israel-Flüge wegen des Krieges in Nahost bis Samstag eingestellt. Das Auswärtige Amt wird nach eigenen Angaben die 4.500 deutschen Bürger, die sich bereits auf der Krisenvorsorgeliste registriert haben, darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige Deutsche werden aufgefordert, sich noch auf die Liste einzutragen. Derweil wurde bekannt, dass die Hamas-Terroristen bei ihrem Großangriff auf Israel auch mindestens fünf Deutsche in den Gazastreifen verschleppt haben. Außenministerin Baerbock versicherte in den ARD-Tagesthemen, dass ihr Amt rund um die Uhr an der Befreiung der Entführten arbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 06:00 Uhr