Lufthansa bringt Deutsche aus Israel mit Sonderflügen zurück

Berlin: Die ersten Deutschen sind mit Sonderflügen der Lufthansa aus Israel zurückgekehrt. Zwei Sondermaschinen mit mehreren Hundert Passagieren landeten am Abend in München und Frankfurt. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant. Für die Flüge hatten sich Deutsche anmelden können, die sich auf einer Vorsorgeliste des Auswärtigen Amts eingetragen hatten. Das Auswärtige Amt erklärte, man arbeite an weiteren Ausreisemöglichkeiten per Flugzeug, Bus und Schiff. Kritik an der Organisation der Evakuierungen kam von der Unionsfraktion im Bundestag. Ihr außenpolitische Sprecher Hardt bemängelte, die Ausreise der Deutschen komme nur schleppend voran. Er warf Außenministerin Baerbock vor, sie habe versucht, das Problem der Ausreise an die Lufthansa auszulagern. Das Ergebnis sei ein "anhaltendes Chaos".

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2023 20:45 Uhr