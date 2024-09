Lufthansa bietet wieder Flüge nach Tel Aviv an

Frankfurt am Main: Nach gut einmonatiger Pause wegen des Nahost-Konflikts nimmt die Lufthansa ihre Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv am Donnerstag wieder auf. Die deutsche Fluggesellschaft begründete den Schritt mit der "aktuellen Situation", ohne Details zu nennen. Ausgesetzt bis Ende September bleiben dagegen Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut. Die Lufthansa Group hatte am 1. August wegen der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten ihre Flüge nach Tel Aviv ausgesetzt.

