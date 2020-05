Lufthansa bestätigt Gespräche mit Regierung über Rettungsplan

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Lufthansa hat Berichte über das geplante staatliche Rettungspaket bestätigt. Das Management führe fortgeschrittene Gespräche mit der Regierung über das Stabilisierungspaket, teilte der Konzern mit. Angedacht ist laut Lufthansa, dass sich der Bund mit 20 Prozent an der Airline beteiligt. Dazu kommt eine Wandelanleihe im Wert von fünf Prozent plus einer Aktie. Final vereinbart ist das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket nach Konzernangaben noch nicht. Kanzlerin Merkel hatte am Abend gesagt, es sei in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen.

