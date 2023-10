Lufthansa beginnt mit Evakuierungsflügen aus Israel

Tel Aviv: Die Lufthansa hat damit begonnen, deutsche Staatsangehörige aus Israel auszufliegen. Der erste von acht geplanten Sonderflügen ist am Mittag in Tel Aviv gestartet. Ziel ist Frankfurt. An Bord seien 372 Bürgerinnen und Bürger, teilte das Auswärtige Amt mit. Bis morgen Abend will die Lufthansa rund 2.100 Menschen nach Deutschland bringen. Israel reagiert währenddessen weiter mit voller Härte auf den Überfall der militant-islamistischen Hamas vom Samstag. Die Armee bombardiert den Gazastreifen und hat ihn abgeriegelt. Energieminister Katz kündigt an, Wasser, Strom und Treibstoff würden erst dann wieder fließen, wenn die Hamas israelische Geiseln freilasse. Die Vereinten Nationen warnten vor einer Wasserkrise im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 14:00 Uhr