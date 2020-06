Lufthansa-Aufsichtsrat warnt Aktionäre vor Insolvenz

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Vorstand und Aufsichtsrat der Lufthansa haben die Aktionäre vor einer Ablehnung des staatlichen Rettungspakets gewarnt. In diesem Fall wäre die Fluggesellschaft binnen weniger Tage zahlungsunfähig, sagte Aufsichtsratschef Kley auf der Hauptversammlung. Derzeit lebe das Unternehmen von seinen Rücklagen. Nach den Worten von Lufthansa-Chef Spohr ist Lufthansa auf die Unterstützung des Bundes in der Corona-Krise angewiesen. Für die Annahme des Rettungspakets ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Der Bund will 20 Prozent der Lufthansa-Anteile erwerben und bietet dafür neun Milliarden Euro. Eine Entscheidung wird für den frühen Abend erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 17:00 Uhr