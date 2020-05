Lufthansa akzeptiert Auflagen der EU-Kommission für Staatshilfen

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Das Management der schwer angeschlagenen Lufthansa hat die Bedingungen der EU-Kommission für Staatshilfen angenommen. Das teilte die Fluggesellschaft in der vergangenen Nacht mit. Berlin und Brüssel hatten sich darauf geeinigt, dass die Lufthansa im Gegenzug für ein neun Milliarden Euro Paket der Bundesregierung Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben muss. Auf Seiten der Lufthansa muss jetzt noch der Aufsichtsrat zustimmen, er trifft sich vermutlich schon übermorgen. Danach entscheidet eine außerordentliche Hauptversammlung. Aber auch die EU-Kommission muss das Gesamtpaket noch abschließend beurteilen. Wegen der Corona-Pandemie macht die Lufthansa nach eigenen Angaben Verluste in Höhe von einer Million Euro pro Stunde und ist deshalb auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 10:00 Uhr